Fazio ricorda Vaime | da lui ho imparato cosa dire e cosa non dire

Advertising

soloversacexme : RT @fraversion: un Fabio Fazio visibilmente commosso ricorda quel gigante di Enrico Vaime, scomparso questa sera. #CTCF - infoitcultura : Fabio Fazio ricorda così Enrico Vaime: «Ho iniziato grazie a lui» - rosatoeu : Rai, Fabio Fazio torna al passato: ecco come imita Piero Angela. Quaranta anni dopo, Fabio Fazio torna a imitare il… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli E' morto Enrico Vaime, penna e anima del varietà Tra i più stimati autori di radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fazio ricorda

C'è una sua battuta che mi ricordo sempre e dice questo parlando di un'altra persona 'era talmente discreto, che quando dicevano 'tre o quattro', 'o quattro' era lui', ha aggiunto. Video ...Stesso trasporto per Fabioa Che Tempo Che Fa : "Una gigantesca perdita, personalmente, per ... per salutarlo non possiamo far altro che affidarci alla sua spietata autoironia che cidi ...Enrico Vaime, scomparso ieri all'età di 85 anni, viene commemorato da amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Paola Cortellesi a Fabio Fazio.Ascolti tv 28 marzo, ottimo risultato per Bulgaria-Italia, bene Fazio e male l'ultima di Live non é la D'Urso: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e ser ...