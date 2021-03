Fabrizio Corona, la denuncia della madre: “Trascinato via dall’Ospedale in piena notte” (Di lunedì 29 marzo 2021) La disperazione della mamma di Fabrizio Corona ha raggiunto l’apice. Ospite del salotto di “Live – Non è la d’Urso”, la signora Gabriella Privitera ha raccontato per filo e per segno il modo brutale, quasi disumano, con cui suo figlio è stato letteralmente “Trascinato via” da un gruppo di agenti che lo hanno prelevato in piena notte dal reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, per portarlo nel carcere di massima sicurezza di Opera, dove l’ex paparazzo dei vip finirà di scontare la sua pena – circa due anni – dopo la revoca dei domiciliari. Sempre se sopravvive, ha spiegato la signora Privitera, visto che Corona continua il suo sciopero della fame e la malattia psichiatrica di cui soffre – bipolarsimo con personalità di tipo borderline – ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 marzo 2021) La disperazionemamma diha raggiunto l’apice. Ospite del salotto di “Live – Non è la d’Urso”, la signora Gabriella Privitera ha raccontato per filo e per segno il modo brutale, quasi disumano, con cui suo figlio è stato letteralmente “via” da un gruppo di agenti che lo hanno prelevato indal reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, per portarlo nel carcere di massima sicurezza di Opera, dove l’ex paparazzo dei vip finirà di scontare la sua pena – circa due anni – dopo la revoca dei domiciliari. Sempre se sopravvive, ha spiegato la signora Privitera, visto checontinua il suo scioperofame e la malattia psichiatrica di cui soffre – bipolarsimo con personalità di tipo borderline – ...

Advertising

Rita40642848 : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - anaid1958 : RT @anaid1958: Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - anaid1958 : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - Diregiovani : 'Cari magistrati, quello che sarebbe davvero inaccettabile è un #FabrizioCorona martire…'. Il punto di vista di… - machitesap : @ritadallachiesa @robersperanza @nonelarena Giletti chi lo stesso che invitava Fabrizio Corona (sotto differimento… -