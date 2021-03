F1 | Toto Wolff | “Le lamentele della Red Bull ci hanno regalato la vittoria”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Unache lo ha fatto esultare, e non poco.era letteralmente al settimo cielo al termine del Gran Premio del Bahrain 2021 di F1. Il team principalMercedes sapeva quale peso specifico avesse il successo di Lewis Hamilton sul tracciato di Sakhir, questa volta la Redappariva più veloce rispetto alla Frecce nere, e il corpo a corpo finale tra il sette volte campione del mondo e Max Verstappen ha deciso il primo capitolo di questa stagione. “Cosa penso di quanto successo in curva 4? Penso che Max Verstappen sia andato fuori dal tracciato, un piccolo errore, per cui ha dovuto restituire la posizione – spiega a SoyMotor.com -. Durante il corsogara l’olandese e il suo team ciaccusato di superare i limiti del tracciato nello stesso ...

è stato onesto, dopo: "Stavolta il Dio delle corse ci ha dato una mano". Chris Horner, il boss della Red Bull, non ha calcato la mano: "C'è una regola, peccato per Max, meritava di vincere"...lascia il Bahrain con un sorriso stampato sulla faccia, dopo la vittoria del sette volte campione del mondo Sir Lewis Hamilton. La Mercedes, con il pilota inglese, ha optato per l'undercut ...Max supera Lewis ma finisce fuori dai cordoli. Dal muretto ordinano di restituire la posizione. Poi il campione non si fa più sorpassare ...E' stato un Gran Premio divertente e incerto fino alla bandiera a scacchi quello che ha aperto il Mondiale 2021 in Bahrain. Due i grandi protagonisti, come era prevedibile: Max Verstappen e ...