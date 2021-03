Ex di Amici contro Rosa Di Grazia: “Che schifo!”, a microfono spento ha insultato Alessandra Celentano (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche l’ex ballerino di Amici Giorgio Albanese si è scagliato contro Rosa Di Grazia, la ballerina più contestata di questa 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ex di Amici contro Rosa Di Grazia: “Che schifo!” Giorgio ha postato un frame di un video dove Rosa Di Grazia, dopo la sua esibizione, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche l’ex ballerino diGiorgio Albanese si è scagliatoDi, la ballerina più contestata di questa 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ex diDi: “Che” Giorgio ha postato un frame di un video doveDi, dopo la sua esibizione, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Amici 20, Giulia Pauselli sul tweet contro Rosa e Martina: 'Evitate commenti negativi' - vivereinbilico : Non una pagina su Insta che mi scrive sul privato “ciao, ho visto che segui Amici ma non Sangiovanni. Puoi seguirlo… - Novella_2000 : Un ex concorrente di Amici si scaglia contro Rosa: 'La danza è disciplina. Che schifo' #amici20 - AnnapurnaRoby : @HuffPostItalia Non preoccupatevi amici cubani che il #Governo dei migliori' è con voi per ringraziarvi della vostr… - blogtivvu : Ballerino contro Rosa Di Grazia di #Amici20: “Che schifo!”, a microfono spento ha insultato Alessandra Celentano -