Ermal Meta su Leonardo, eliminato ad Amici: «Vederti piangere ha spezzato anche me» (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel corso dell’ultimo serale di Amici, sabato 27 marzo, i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash hanno deciso di salvare Aka7even a discapito di Leonardo Lamacchia. Cantante appartenente alla squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il giovane artista è stato eliminato nel ballottaggio contro l’allievo della squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Leonardo Lamacchia si esibisce ad Amici (Instagram) Il messaggio di Ermal Meta La delusione, le lacrime, il senso di sconfitta sono stati inevitabili. Ma, a consolare il ragazzo, è arrivato un amico esterno al programma, un nome già ben consolidato nel mondo della musica italiana: Ermal Meta, 39 anni. Il cantante, infatti, da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel corso dell’ultimo serale di, sabato 27 marzo, i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash hanno deciso di salvare Aka7even a discapito diLamacchia. Cantante appartenente alla squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il giovane artista è statonel ballottaggio contro l’allievo della squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.Lamacchia si esibisce ad(Instagram) Il messaggio diLa delusione, le lacrime, il senso di sconfitta sono stati inevitabili. Ma, a consolare il ragazzo, è arrivato un amico esterno al programma, un nome già ben consolidato nel mondo della musica italiana:, 39 anni. Il cantante, infatti, da ...

