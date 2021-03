Energia, ARERA: “In secondo trimestre aumento prezzi elettricità (+3,8%) e gas (+3,9%)” (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, nel secondo trimestre del 2021, determinerà un incremento delle bollette dell’Energia per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’elettricita` e del +3,9% per il gas. In termini di impatto sul consumatore – fa sapere l’ARERA – per l’elettricita` la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sara` di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020), corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sara` di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, neldel 2021, determinerà un incremento delle bollette dell’per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’elettricita` e del +3,9% per il gas. In termini di impatto sul consumatore – fa sapere l’– per l’elettricita` la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sara` di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020), corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sara` di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, ...

