Didattica digitale degli Uffizi | già oltre mille scuole hanno fatto richiesta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono1000 le richieste di partecipazione, raccolte in poco più di una settimana, al progetto 'Forza' delle Gallerie. Si tratta, ricorda una nota, di lezioni a distanza con le educatrici del museo sulle opere d'arte delle Gallerie, per potenziare laa distanza delleelementari e medie. L'articolo .

