Covid Sardegna, oggi 164 contagi e 3 morti: bollettino (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 164 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 29 marzo. Registrati inoltre altri 3 morti. 44.854 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nella regione dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 983.595 tamponi, per un incremento complessivo di 9.725 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 1,6%. 1.229 in tutto i decessi dall'inizio della pandemia. Sono invece 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente ...

