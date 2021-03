Covid: presidente Assoturismo, ‘grave vacanze Pasqua estero e no in Italia’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – “Le ultime decisioni di bloccare tutto non ci aiutano, soprattutto considerando che per Pasqua si può andare all’estero per le vacanze ma non ci si può spostare tra Regioni in Italia. Non è certo un messaggio positivo che diamo all’estero perché chi decide di venire in ferie in Italia così ha l’immagine di un Paese che è ancora alle prese con la pandemia e che è ben lontana dall’uscirne, specie se messa in confronto con altre nazioni, come la Germania”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Messina, presidente di Assoturismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – “Le ultime decisioni di bloccare tutto non ci aiutano, soprattutto considerando che persi può andare all’per lema non ci si può spostare tra Regioni in Italia. Non è certo un messaggio positivo che diamo all’perché chi decide di venire in ferie in Italia così ha l’immagine di un Paese che è ancora alle prese con la pandemia e che è ben lontana dall’uscirne, specie se messa in confronto con altre nazioni, come la Germania”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Messina,di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - pierofassino : È un bene che il presidente Draghi abbia detto chiaramente che si farà una norma che eviti il diffondersi del… - PaoloScorpio : RT @andiamoviaora: #Palù il 27 Dicembre 2020 affermava che il Covid ha una mortalità tra lo 0,25 e lo 0,50%. Inoltre dice che il tampone (P… - TV7Benevento : Covid: presidente Assoturismo, 'grave vacanze Pasqua estero e no in Italia'... -