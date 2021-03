Coronavirus, il Governo studia riaperture graduali dopo Pasqua (Di lunedì 29 marzo 2021) La verifica delle misure del nuovo decreto a metà mese potrebbero portare a rivedere alcune restrizioni sulle attività economiche Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 29 marzo 2021) La verifica delle misure del nuovo decreto a metà mese potrebbero portare a rivedere alcune restrizioni sulle attività economiche

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo Brexit: riscatto Uk nei vaccini, taglia traguardo dei 30 milioni Il governo britannico prevede inoltre di avviare a settembre una campagna di richiami per le categorie a rischio allo scopo di proteggerle dalle nuove varianti del coronavirus. Il piano vaccinale ...

Cubani sfilano a L'Avana per chiedere a Biden la fine dell'embargo ... citando le violazioni dei diritti umani a Cuba e il sostegno dell'Avana al governo chavista del ... Cuba, che conta 11,2 milioni di abitanti, ha registrato più di 72.000 casi di coronavirus, di cui 415 ...

Coronavirus, il Governo studia riaperture graduali dopo Pasqua Il Sole 24 ORE Covid, Italia beffata: Spagna e Grecia aprono ai turisti stranieri Il giornale spagnolo El pais lo ha definito il paradosso spagnolo, cioè quel fatto che permette dalla scorsa settimana la libera circolazione in Spagna od in alcuni luoghi (come Mallorca e le Baleari) ...

60 anni di Amicizia Italia-Cuba: ne parliamo con il Circolo "Cienfuegos" di Ceriale Nel frattempo si parla di candidatura al Nobel per la Pace per i medici cubani impegnati contro il Coronavirus e la nazione ha già sviluppato in proprio quattro vaccini ...

