Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “In calo Rt e nuovi casi, ora il problema principale è il sovraccarico ospedaliero” (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid in Italia oggi, Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe da sempre impegnata nel monitoraggio dei dati sulla pandemia in Italia, interviene sull’andamento della terza ondata. “Rt e nuovi casi sono in calo, ora il problema principale è il sovraccarico ospedaliero, soprattutto in alcune regioni”, dice. Poi aggiunge: “Se riapriamo le scuole non possiamo riaprire altro finché la situazione degli ospedali non migliora”, conversando con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Covid in Italia oggi, Cartabellotta (presidente Gimbe) fotografa la situazione attuale “Dobbiamo mettere in fila le varie tipologie di indicatori”, ha affermato ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid in Italia oggi, Nino, medico e presidente della Fondazioneda sempre impegnata nel monitoraggio dei dati sulla pandemia in Italia, interviene sull’andamento della terza ondata. “Rt esono in, ora ilè il, soprattutto in alcune regioni”, dice. Poi aggiunge: “Se riapriamo le scuole non possiamo riaprire altro finché la situazione degli ospedali non migliora”, conversando con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Covid in Italia oggi,(presidente) fotografa la situazione attuale “Dobbiamo mettere in fila le varie tipologie di indicatori”, ha affermato ...

Advertising

CarloVerdelli : “Un topo dice alla noce: dammi tempo che tra un po’ ti faccio il buchino. Ecco, il virus è la noce e noi siamo quel… - Open_gol : Secondo Nino Cartabellotta, la colpa dei ritardi è anche degli imbucati: «Il 16% delle dosi per le categorie prio… - MD030674 : RT @Cartabellotta: Tutti vogliamo uscire da #pandemia, ma attenzione a narrazioni antiscientifiche che aiutano il #coronavirus e non il Pae… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Tutti vogliamo uscire da #pandemia, ma attenzione a narrazioni antiscientifiche che aiutano il #coronavirus e non il Pae… - AvantiLaura : RT @Cartabellotta: Tutti vogliamo uscire da #pandemia, ma attenzione a narrazioni antiscientifiche che aiutano il #coronavirus e non il Pae… -