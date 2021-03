Chi è Carolina Kostner: Biografia, Età, Carriera, Fidanzato e Instagram (Di lunedì 29 marzo 2021) Carolina Kostner è una nota pattinatrice artistica su ghiaccio di 34 anni. Atleta pluripremiata, ha vinto nel complesso 8 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Nota in tutta l’Italia per essere la prima pattinatrice italiana della storia ad aver vinto una medaglia olimpica nella sua disciplina, Carolina è data come potenziale concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Carolina Kostner? Nome: Carolina Kostner Segno Zodiacale: Acquario Età: 34 anni Data di nascita: 8 febbraio 1987 Luogo di nascita: Bolzano Professione: pattinatrice artistica su ghiaccio Titolo di studio: Diploma di maturità linguistica Altezza: 170 cm Peso: 55 Kg Tatuaggi: nessuno Sito Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 29 marzo 2021)è una nota pattinatrice artistica su ghiaccio di 34 anni. Atleta pluripremiata, ha vinto nel complesso 8 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Nota in tutta l’Italia per essere la prima pattinatrice italiana della storia ad aver vinto una medaglia olimpica nella sua disciplina,è data come potenziale concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: Acquario Età: 34 anni Data di nascita: 8 febbraio 1987 Luogo di nascita: Bolzano Professione: pattinatrice artistica su ghiaccio Titolo di studio: Diploma di maturità linguistica Altezza: 170 cm Peso: 55 Kg Tatuaggi: nessuno Sito Ufficiale: ...

