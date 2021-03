Bollette, in aumento l’elettricità e il gas: +4 per cento ad aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Le Bollette dell’elettricità e del gas in aumento aprile. Previsto un rincaro del 4 per cento. ROMA – Le Bollette dell’elettricità e del gas in aumento ad aprile. Secondo quanto riferito da La Repubblica, nel quarto mese dell’anno scattano i nuovi rincari: +3,8% per l’elettricità e 3,9% per i gas naturali. Una risalita dei prezzi che sembra essere strettamente all’uscita dei paesi asiatici dalla pandemia. La domanda, infatti, è ripartita e per questo in futuro ci potrebbero essere ulteriori aumenti. Una situazione non sicuramente facile visto il quadro italiano dell’emergenza coronavirus e dell’economia. Energia e gas in aumento Energia e gas in aumento dopo la pandemia. Il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Ledele del gas in. Previsto un rincaro del 4 per. ROMA – Ledele del gas inad. Secondo quanto riferito da La Repubblica, nel quarto mese dell’anno scattano i nuovi rincari: +3,8% pere 3,9% per i gas naturali. Una risalita dei prezzi che sembra essere strettamente all’uscita dei paesi asiatici dalla pandemia. La domanda, infatti, è ripartita e per questo in futuro ci potrebbero essere ulteriori aumenti. Una situazione non sicuramente facile visto il quadro italiano dell’emergenza coronavirus e dell’economia. Energia e gas inEnergia e gas indopo la pandemia. Il ...

