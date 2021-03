Banca del Fucino, al via la nuova campagna di comunicazione (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tradizione e innovazione, guardando al futuro. A poco più di un anno dall’inizio della pandemia Banca del Fucino si racconta e si presenta in chiave nuova con una grande campagna, in partenza da oggi, per sottolineare il suo radicato ruolo tra le banche italiane, la sua storia, ma soprattutto la vicinanza al territorio e la capacità di coniugare tradizione e innovazione, in un messaggio di forza e positività.Non c’è futuro senza tradizione. Lo spot Tv si conclude con la frase: “Sapete che c’è di nuovo: Banca del Fucino, la Banca italiana più antica di Roma. Benvenuti nel Futuro”. E nel visual della campagna: “Per parlare di futuro devi conoscere bene la storia. E noi le famiglie e le imprese italiane le conosciamo dal 1923. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tradizione e innovazione, guardando al futuro. A poco più di un anno dall’inizio della pandemiadelsi racconta e si presenta in chiavecon una grande, in partenza da oggi, per sottolineare il suo radicato ruolo tra le banche italiane, la sua storia, ma soprattutto la vicinanza al territorio e la capacità di coniugare tradizione e innovazione, in un messaggio di forza e positività.Non c’è futuro senza tradizione. Lo spot Tv si conclude con la frase: “Sapete che c’è di nuovo:del, laitaliana più antica di Roma. Benvenuti nel Futuro”. E nel visual della: “Per parlare di futuro devi conoscere bene la storia. E noi le famiglie e le imprese italiane le conosciamo dal 1923. Il ...

