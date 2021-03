Avete mai visto Wilma | la moglie di Francesco Facchinetti? La sua bellezza è impressionante

Leggi su kronic

(Di lunedì 29 marzo 2021)si vanta costantemente delladella,tanto da postare le sue foto ovunque.Helena Faissol e(GettyImages)Helena Faissol, ladi, ha certamente altri speciali doti oltre ad essere consorte del figlio d’arte. Infatti per molto tempoha lavorato a New York, curando la comunicazione della famosa stilista Vera Wang. Questo ha dato uno slancio alla carriera di, che è diventata poi fashion blogger di successo, postando le sue foto come influencer sul suo profilo Instagram, dove ha moltissimi followers. Inoltre ha creato una ...