Advertising

CorriereCitta : Apprendistato, troppa burocrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Apprendistato troppa

La Gazzetta di Mantova

... privato inoltre di un formativoin serie c. Poi, come è normale che sia, Pirlo ha ... Zero personalità, zero inventiva, poca voglia di correre,di trovare immediatamente un gol che ...... vive una situazione simile, dopo le due cadute dei giorni scorsi e l'all'interno del ... che comunque viene un po' rimproverato perché fafatica a prendere la scia degli avversari ...La Stampa: lo spogliatoio Juve è insofferente verso alcuni collaboratori di Pirlo. I calciatori li considererebbero presuntuosi.Per Andrea Pirlo è il momento dei giudizi, purtroppo. L'allenatore bianconero ha goduto fino ad ora di una critica, almeno quella di casa Juve, molto tenera ed anche da parte nostra ...