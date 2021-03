Adriano Giannini: «A due anni Lina Wertmuller mi promise 10 mila lire per fare pipì sul set, rifiutai» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Corriere della Sera intervista l’attore Adriano Giannini a proposito del suo prossimo 50esimo compleanno I 50 anni non lo spaventano, perché, al di là dei tanti successi al cinema, quello che lo ha reso più forte è stato l’aver trovato l’amore e i valori della famiglia quando ha incontrato Gaia Trussardi, sposata nel 2019. Giannini sottolinea l’importanza di condividere le proprie solitudini con qualcuno che diventano un legame che unisce. E traduce questo suo pensiero in un’immagine «Un’immagine dell’altro giorno, mentre andavo via dal set alle cinque del mattino, dopo aver girato tutta la notte, con un freddo micidiale, fra sangue e sparatorie, nella scenografia di un luna park. Ormai ridotto a uno straccio, ho superato l’area dei camion, dei camper, mi sono voltato e ho visto un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Corriere della Sera intervista l’attorea proposito del suo prossimo 50esimo compleanno I 50non lo spaventano, perché, al di là dei tanti successi al cinema, quello che lo ha reso più forte è stato l’aver trovato l’amore e i valori della famiglia quando ha incontrato Gaia Trussardi, sposata nel 2019.sottolinea l’importanza di condividere le proprie solitudini con qualcuno che diventano un legame che unisce. E traduce questo suo pensiero in un’immagine «Un’immagine dell’altro giorno, mentre andavo via dal set alle cinque del mattino, dopo aver girato tutta la notte, con un freddo micidiale, fra sangue e sparatorie, nella scenografia di un luna park. Ormai ridotto a uno straccio, ho superato l’area dei camion, dei camper, mi sono voltato e ho visto un ...

