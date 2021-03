Valutazione delle scuole, rendicontazione e bilancio sociale: cosa sono e un esempio da scaricare (Di domenica 28 marzo 2021) I mutamenti culturali, dell'organizzazione, economici e sociali nel nostro Paese hanno fatto prosperare, in maniera inattesa, le istanze di accountability degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (prima pochi, adesso numerosi), nate, tali richieste, per poter verificare l’effettivo apporto dato dalla scuola alla realizzazione di un valore pubblico ben definito. Valori di cui, sino ad adesso non si era mai discusso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) I mutamenti culturali, dell'organizzazione, economici e sociali nel nostro Paese hanno fatto prosperare, in maniera inattesa, le istanze di accountability degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (prima pochi, adesso numerosi), nate, tali richieste, per poter verificare l’effettivo apporto dato dalla scuola alla realizzazione di un valore pubblico ben definito. Valori di cui, sino ad adesso non si era mai discusso. L'articolo .

