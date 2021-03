Vaccino Covid, 930mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di domenica 28 marzo 2021) Alle 6 del 28 marzo 2021 sono state somministrate 9.210.893 dosi di Vaccino. Le persone vaccinate sono 2.920.070. 5.522.720 donne hanno ricevuto almeno la prima dose, 3.688.173 uomini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) Alle 6 del 28 marzo 2021 sono state9.210.893di. Le persone vaccinate sono 2.920.070. 5.522.720 donne hanno ricevuto almeno la prima dose, 3.688.173 uomini. L'articolo .

