Tumore del seno: la ricostruzione mammaria è essenziale nella cura, ma la pandemia ha ridotto gli interventi (Di domenica 28 marzo 2021) Siamo nel pieno della terza ondata pandemica e, come già avvenuto nei mesi precedenti, nel nostro sistema sanitario e in molti altri paesi si è deciso di cancellare o ridurre al minimo tutte le procedure chirurgiche non urgenti, al fine di occupare la maggior parte delle risorse nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. Le restrizioni sociali e della mobilità hanno drasticamente limitato l’accesso negli ospedali ai pazienti che, anche per paura di contagiarsi, hanno rinviato visite e controlli, spesso anche necessari a tutelare la propria salute. Si stima che la riduzione di circa l’80% degli interventi effettuati in chirurgia elettiva (non urgenti) porterà ad un drammatico ed incalcolabile peggioramento dello stato di salute di tutti coloro che non stanno ricevendo cure adeguate. Durante il primo lockdown, l’Associazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Siamo nel pieno della terza ondata pandemica e, come già avvenuto nei mesi precedenti, nel nostro sistema sanitario e in molti altri paesi si è deciso di cancellare o ridurre al minimo tutte le procedure chirurgiche non urgenti, al fine di occupare la maggior parte delle risorsedei pazienti affetti da Covid-19. Le restrizioni sociali e della mobilità hanno drasticamente limitato l’accesso negli ospedali ai pazienti che, anche per paura di contagiarsi, hanno rinviato visite e controlli, spesso anche necessari a tutelare la propria salute. Si stima che la riduzione di circa l’80% deglieffettuati in chirurgia elettiva (non urgenti) porterà ad un drammatico ed incalcolabile peggioramento dello stato di salute di tutti coloro che non stanno ricevendo cure adeguate. Durante il primo lockdown, l’Associazione dei ...

