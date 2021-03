The Falcon and Winter Soldier, Anthony Mackie e Sebastain Stan: “Tanta azione e tante lacrime” (Di domenica 28 marzo 2021) La video intervista a Anthony Mackie e Sebastain Stan, protagonisti di The Falcon and Winter Soldier, serie Marvel grazie a cui approfondiamo i loro personaggi in un mondo senza Captain America. Come si può vivere in un mondo in cui metà della popolazione è tornata alla sua vita dopo cinque anni di nulla? Come Stanno gli Avengers ora che hanno perso i loro leader, ovvero Iron Man e Captain America? In sei episodi, The Falcon and The Winter Soldier cerca di dare delle risposte a queste domande. Dal 19 marzo su Disney Plus, la serie scritta da Malcom Spellman e diretta da Kari Skogland vede gli attori Anthony Mackie e SebaStan ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) La video intervista a, protagonisti di Theand, serie Marvel grazie a cui approfondiamo i loro personaggi in un mondo senza Captain America. Come si può vivere in un mondo in cui metà della popolè tornata alla sua vita dopo cinque anni di nulla? Comeno gli Avengers ora che hanno perso i loro leader, ovvero Iron Man e Captain America? In sei episodi, Theand Thecerca di dare delle risposte a queste domande. Dal 19 marzo su Disney Plus, la serie scritta da Malcom Spellman e diretta da Kari Skogland vede gli attorie Seba...

