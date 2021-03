Terremoto in Mar Adriatico, altre 15 scosse in poche ore (Di domenica 28 marzo 2021) Continua lo sciame sismico nell’Adriatico centrale, colpito ieri da una serie di forti scosse di Terremoto dopo quella di magnitudo 5,6. Una quindicina quelle registrate solo nelle scorse ore, dalla mezzanotte alle 7,30, dall’Ingv, di magnitudo compresa tra 2,1 a 3,2, questa localizzata in mare a una profondità di 10 chilometri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Continua lo sciame sismico nell’centrale, colpito ieri da una serie di fortididopo quella di magnitudo 5,6. Una quindicina quelle registrate solo nelle scorse ore, dalla mezzanotte alle 7,30, dall’Ingv, di magnitudo compresa tra 2,1 a 3,2, questa localizzata in mare a una profondità di 10 chilometri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - Corriere : Terremoto nel Mar Adriatico, l'effetto del sisma sul mare - ileniaquarta_ : RT @Adnkronos: #Terremoto in #MarAdriatico, altre 15 #scosse in poche ore - RegoliClaudia : RT @Adnkronos: #Terremoto in #MarAdriatico, altre 15 #scosse in poche ore -