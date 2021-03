Pierfrancesco Favino e Jean Renò a Roma, iniziate le riprese di Promises (Di domenica 28 marzo 2021) iniziate a Roma le riprese del film Promises con Pierfrancesco Favino e Jean Renò, tratto dal Romanzo di Amanda Sthers Ho impiegato tre anni per scrivere il Romanzo e ce ne sono voluti altri cinque per adattarlo a sceneggiatura, probabilmente perché non è affatto semplice riassumere il tempo di una vita“. Parla Amanda Sthers, autrice del Romanzo Promises, di cui sono iniziate a Roma le riprese del film che ne è stato tratto e di cui la scrittrice è anche regista e produttrice. Amanda Sthers è parigina di nascita e americana di adozione, residente a Losa Angeles e autrice di altri undici Romanzi, tradotti in più di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)ledel filmcon, tratto dalnzo di Amanda Sthers Ho impiegato tre anni per scrivere ilnzo e ce ne sono voluti altri cinque per adattarlo a sceneggiatura, probabilmente perché non è affatto semplice riassumere il tempo di una vita“. Parla Amanda Sthers, autrice delnzo, di cui sonoledel film che ne è stato tratto e di cui la scrittrice è anche regista e produttrice. Amanda Sthers è parigina di nascita e americana di adozione, residente a Losa Angeles e autrice di altri undicinzi, tradotti in più di ...

Advertising

cineblogit : Promises: riprese in corso a Roma del film con Pierfrancesco Favino e Jean Reno - FilmNewsItaly : Pierfrancesco Favino: al via le riprese di 'Promises' - Ash71Pietro : Promises: riprese in corso a Roma del film con Pierfrancesco Favino e Jean Reno - petricvre : “di solito raffigurante pierfrancesco favino” urlato - NangaParbat : @grigio2 1?5? – Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con Elio Germano. 1?4? – Hammamet di Gianni Amelio, con Pie… -