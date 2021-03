Muore a causa di una trombosi a 49 anni, dieci giorni dopo la vaccinazione (Di domenica 28 marzo 2021) E’ morta a 46 anni, Cinzia Pennino. Insegnava Scienze all’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo. E nel capoluogo siciliano è morta, presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo a causa di una trombosi. Una decina di giorni fa, alla donna era stato somministrato il vaccino AstaZeneca contro il Covid. La donna era giunta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 28 marzo 2021) E’ morta a 46, Cinzia Pennino. Insegnava Scienze all’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo. E nel capoluogo siciliano è morta, presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo adi una. Una decina difa, alla donna era stato somministrato il vaccino AstaZeneca contro il Covid. La donna era giunta L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

chilisummer : E' sorprendente che con la gente che muore nelle strade a causa della spaventosa pandemia, un senatore della repubb… - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS LA CAUSA SAREBBE L'OPERATRICE 'NO VAX'? MA FATEMI UN PIACERE...? Focolaio in una Rsa di Fiano Ro… - forexandjam : @gzibordi @repubblica Quindi quando si muore per qualsiasi cosa, con un tampone che a detta di chi l'ha inventato n… - bachismureddu : @ci_tiziana Più che novax nocerebro.. se qualcuno muore e i parenti fanno causa sono cz amari! - IAlianna_ : Mi dispiace dirlo..ma non proverò compassione per chi muore a causa del vaccino...non è essere insensibili..in fond… -