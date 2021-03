Meteo, Domenica della Palme con il sole e le temperature in netta salita (Di domenica 28 marzo 2021) Le previsioni Meteo per la Domenica delle Palme sono all’insegna del tempo variabile ma prevelentemente buono, il preludio a sette giorni di Primavera piena con cielo sereno e temperature in netta salita, con punte di 26 gradi. Vediamo i dettagli delle previsioni Meteo del 28 marzo, Domenica delle Palme, attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso sabato 27 marzo e valido per tutta Domenica 28 marzo, segnala ancora allerta Meteo di livello giallo per rischio idraulico sul Basso Fortore in Puglia, ricordiamo che l’allerta è determinata dal deflusso ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Le previsioniper ladellesono all’insegna del tempo variabile ma prevelentemente buono, il preludio a sette giorni di Primavera piena con cielo sereno ein, con punte di 26 gradi. Vediamo i dettagli delle previsionidel 28 marzo,delle, attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso sabato 27 marzo e valido per tutta28 marzo, segnala ancora allertadi livello giallo per rischio idraulico sul Basso Fortore in Puglia, ricordiamo che l’allerta è determinata dal deflusso ...

