Meteo dal caldo all’inverno. Torna il FREDDO TARDIVO ad aprile in Europa (Di domenica 28 marzo 2021) Ormai appare chiaro che aprile promette grande dinamismo, con il ritorno al maltempo e al clima più invernale già verso Pasqua. Non si sa ancora cosa accadrà nel dettaglio sull’Italia, ma il cambio di circolazione sarà imponente sull’Europa con il passaggio da un estremo all’altro. Scenari per inizio aprile, con aria fredda in discesa sull’Europa poco prima di PasquaI prossimi giorni, sino a metà della Settimana Santa, trascorreranno all’insegna del clima tardo primaverile, grazie alla presenza dell’anticiclone africano in espansione anche alle medie latitudini europee. Le temperature saliranno molto al di sopra della norma, tanto che si attendono valori degni di maggio. La situazione è attesa in stravolgimento sul finire della settimana e quindi a ridosso di Pasqua, quando è atteso un cambio davvero radicale. ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Ormai appare chiaro chepromette grande dinamismo, con il ritorno al maltempo e al clima più invernale già verso Pasqua. Non si sa ancora cosa accadrà nel dettaglio sull’Italia, ma il cambio di circolazione sarà imponente sull’con il passaggio da un estremo all’altro. Scenari per inizio, con aria fredda in discesa sull’poco prima di PasquaI prossimi giorni, sino a metà della Settimana Santa, trascorreranno all’insegna del clima tardo primaverile, grazie alla presenza dell’anticiclone africano in espansione anche alle medie latitudini europee. Le temperature saliranno molto al di sopra della norma, tanto che si attendono valori degni di maggio. La situazione è attesa in stravolgimento sul finire della settimana e quindi a ridosso di Pasqua, quando è atteso un cambio davvero radicale. ...

