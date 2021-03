Mamma lascia la figlia di 20 mesi sola a casa per 6 giorni | la bimba muore di fame e di sete

(Di domenica 28 marzo 2021) Asiah è morta die dia 20dopo essere statataindalla, la 18enne Verphy Kudi, che aveva deciso di festeggiare i suoi 18 anni con un viaggio di sei. Una drammatica storia di disagio sociale che arriva dalla Gran Bretagna. La morte della bambina risale all’11 dicembre 2019. Le due,, abitavano in un appartamento a condizioni agevolate, a Brighton. In quei, dal 5 all’11 dicembre, mentre Asiah si trovava da, Verphy Kudi si spostava tra Londra, Coventry e Solihull per i festeggiamenti. Kudi è stata vista uscire ma non rientrare (se non 6dopo) dalle telecamere di ...

La piccola Asiah, lasciata sola dalla mamma per 6 giorni, è morta per disidratazione. L'aspirante modella era in giro a festeggiare il suo compleanno ...