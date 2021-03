LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: nuovo cambio gomme per Hamilton, Verstappen torna davanti (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 33° giro/56 2?4 la durata del cambio gomme di Leclerc, molto veloce. 33° giro/56 Pit-stop per Leclerc, che prova l’overcut nei confronti di Norris. Si ferma anche Ricciardo. 33° giro/56 Al momento il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è di Lewis Hamilton. 32° giro/56 Verstappen è in vetta con 19?4 su Hamilton. O l’olandese proverà ad arrivare fino in fondo oppure, effettuando un cambio gomme, si ritroverà alle spalle del britannico. E’ una battaglia di strategia! 31° giro/56 PIT-STOP LENTISSIMO PER BOTTAS! Addirittura 10?9, problemi nel fissaggio della gomma anteriore destra! Il finlandese rientra in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 33° giro/56 2?4 la durata deldi Leclerc, molto veloce. 33° giro/56 Pit-stop per Leclerc, che prova l’overcut nei confronti di Norris. Si ferma anche Ricciardo. 33° giro/56 Al momento il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è di Lewis. 32° giro/56è in vetta con 19?4 su. O l’olandese proverà ad arrivare fino in fondo oppure, effettuando un, si ritroverà alle spalle del britannico. E’ una battaglia di strategia! 31° giro/56 PIT-STOP LENTISSIMO PER BOTTAS! Addirittura 10?9, problemi nel fissaggio della gomma anteriore destra! Il finlandese rientra in ...

