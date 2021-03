Litiga con il vicino e tenta di accoltellarlo: fermato agrigentino (Di domenica 28 marzo 2021) Litiga col vicino e tenta d’accoltellarlo, si barrica in casa e prova a far esplodere il palazzo. I poliziotti della sezione Volanti hanno fatto irruzione nell’abitazione e sono riusciti a fermare il quarantenne in escandescenze che è stato portato al pronto soccorso Litiga con il vicino e tenta di accoltellarlo, poi minaccia di far saltare Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021)cold’, si barrica in casa e prova a far esplodere il palazzo. I poliziotti della sezione Volanti hanno fatto irruzione nell’abitazione e sono riusciti a fermare il quarantenne in escandescenze che è stato portato al pronto soccorsocon ildi, poi minaccia di far saltare

Advertising

VincenzaSMF : @saraosalvatore @doluccia16 CASINI ,CASINI, NON LITIGA MAI ,CON NESSUNO...È LI DA SEMPRE MA IN REALTÀ ...LUI DICE CHE AMA LA GERMANIA... - itsmc17 : RT @LoPsihologo: In treno c'è una tizia che litiga con tutti. Scusi qui non può sedere Tenga i piedi sotto al sedile Parli piano Non si fer… - BiondaBipolare : RT @LoPsihologo: In treno c'è una tizia che litiga con tutti. Scusi qui non può sedere Tenga i piedi sotto al sedile Parli piano Non si fer… - SiciliaTV : Litiga con il vicino di casa, e tenta di ferirlo a coltellate.... #Polizia #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario… - La_Prealpina : Lite con la prostituta: picchiato -