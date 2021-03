Lavare i piatti: secondo la scienza può rovinare (per sempre) la tua coppia (Di domenica 28 marzo 2021) Quante volte ti è capitato di lamentarti perché a Lavare i piatti nella coppia sei sempre e solo tu? La scienza ha analizzato la questione: ecco che cosa ha scoperto. piatti, piatti, piatti ed ancora piatti: anche se siete in due, sembra che ogni giorno si accumulino stoviglie che basterebbero a nutrire un vero reggimento! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 28 marzo 2021) Quante volte ti è capitato di lamentarti perché anellaseie solo tu? Laha analizzato la questione: ecco che cosa ha scoperto.ed ancora: anche se siete in due, sembra che ogni giorno si accumulino stoviglie che basterebbero a nutrire un vero reggimento! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CinziaVanPelt : Nel programma della serata di ieri sera non c’era “lavare i piatti e sistemare la cucina” quindi lo devo aggiungere… - lastrange69 : @Samir78274853 È tutto finito! Ci so i piatti da lavare... - papervthin : vado a lavare i piatti e basta con sta F2 di merda, ne tifo 4 ce ne fosse uno a cui le cose vanno bene - RossaMcFarland : Ma veramente state tutti a lavare i piatti a quest'ora? Ah no... Avete la lavastoviglie. I piatti toccano a me ????? - fezantiel : RT @artvhoe: chiamatemi all’antica ma io sono stata cresciuta per servire la mia donna. per lavare i piatti e cucinare per lei. farei quals… -