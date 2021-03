Ibrahimovic ancora protagonista con la Svezia: assist di tacco – VIDEO (Di domenica 28 marzo 2021) ? Oh he's back alright ???? @semo33xxpic.twitter.com/8WfhOl0OmX— SempreMilan (@SempreMilanCom) March 28, 2021 Zlatan Ibrahimovic, altro grande assist con la Svezia. L’attaccante continua a stupire anche con la maglia della Nazionale – VIDEO Zlatan Ibrahimovic si conferma ancora decisivo in Nazionale dopo il clamoroso ritorno. Lo svedese anche oggi ha regalato un assist di qualità per il compagno Augustinsson contro il Kosovo. Per l’attaccante del Milan si tratta del secondo assist in due partite. Numeri da urlo dopo il suo ritorno nella selezione del ct Andersson. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) ? Oh he's back alright ???? @semo33xxpic.twitter.com/8WfhOl0OmX— SempreMilan (@SempreMilanCom) March 28, 2021 Zlatan, altro grandecon la. L’attaccante continua a stupire anche con la maglia della Nazionale –Zlatansi confermadecisivo in Nazionale dopo il clamoroso ritorno. Lo svedese anche oggi ha regalato undi qualità per il compagno Augustinsson contro il Kosovo. Per l’attaccante del Milan si tratta del secondoin due partite. Numeri da urlo dopo il suo ritorno nella selezione del ct Andersson. Leggi su Calcionews24.com

