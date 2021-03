I numeri dell’emergenza coronavirus | il punto della settimana

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 marzo 2021), l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 marzo. Rallenta la crescitacurva. ROMA –, l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 marzo. Dopo un periodo di crescita, per la secondaconsecutiva si registra un leggero rallentamentocurva. Si può parlare di frenata e non di trend negativo perché i dati continuano ad essere con il segno più. L’unico indice a crescere in questaè quello dei decessi, ma sappiamo che un rallentamento lo dovremo avere subito dopo Pasqua., l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 marzo Sono 145.113 i nuovi casi registrati in Italia nelladal 22 al 28 marzo su oltre 2milioni di tamponi. Anche questa volta, come già successo in passato, entrambi in calo. ...