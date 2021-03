(Di domenica 28 marzo 2021) Un giorno indimenticabile per Valentina: 4 gol nel derby segnano il trionfo rossonero. Ilnon vince, ma stravince 4 - 1 il derby di ritorno in casa dell'con un poker di reti della ...

Advertising

sportli26181512 : Giacinti da impazzire: 4 gol nel derby! Inter travolta, Milan in estasi: Giacinti da impazzire: 4 gol nel derby! In… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacinti impazzire

La Gazzetta dello Sport

Se influiscono sul risultato due decisioni del secondo assistente - il pareggio rossonero viziato da un fuorigioco die il dubbio rigore del 2 - 1 per un atterramento di Dowie da parte di ...Se influiscono sul risultato due decisioni del secondo assistente - il pareggio rossonero viziato da un fuorigioco die il dubbio rigore del 2 - 1 per un atterramento di Dowie da parte di ...Clamoroso 4-1: show dell’azzurra che raggiunge a quota 16 la juventina Girelli in testa alla classifica marcatori. Le ragazze di Ganz rafforzano la seconda posizione che vale l’accesso in Champions ...