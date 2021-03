Gazzetta: Bakayoko rientrerà al Chelsea, il Napoli non eserciterà l’opzione riscatto (Di domenica 28 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport fa il punto sui cambiamenti a centrocampo in virtù dei prossimi movimenti di mercato, nella sessione estiva. Probabile l’addio di Fabian Ruiz, con l’Atletico pronto a tornare in campo per fronteggiare l’interesse del Real Madrid. Demme resterà, mentre Bakayoko tornerà al Chelsea. Incerto anche il futuro di Lobotka. “A centrocampo sarà probabile il sacrificio di Fabian Ruiz, che ha mercato in Spagna, dove Atletico e Real Madrid potrebbero anche avviare un’asta. Mentre l’altro gioiello Zielinski è stato blindato con un rinnovo al 2024 dunque – almeno di offerte indecenti intorno al polacco ruoterà la mediana. Con Demme che appare confermato e Bakayoko che rientrerà al Chelsea perché il Napoli non eserciterà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Ladello Sport fa il punto sui cambiamenti a centrocampo in virtù dei prossimi movimenti di mercato, nella sessione estiva. Probabile l’addio di Fabian Ruiz, con l’Atletico pronto a tornare in campo per fronteggiare l’interesse del Real Madrid. Demme resterà, mentretornerà al. Incerto anche il futuro di Lobotka. “A centrocampo sarà probabile il sacrificio di Fabian Ruiz, che ha mercato in Spagna, dove Atletico e Real Madrid potrebbero anche avviare un’asta. Mentre l’altro gioiello Zielinski è stato blindato con un rinnovo al 2024 dunque – almeno di offerte indecenti intorno al polacco ruoterà la mediana. Con Demme che appare confermato echealperché ilnon...

