Francesco Venditti, ricordate in quale reality l'abbiamo visto? Era in coppia con sua mamma (Di domenica 28 marzo 2021) Francesco Venditti non solo è un ottimo ed apprezzato attore e doppiatore, ma nella sua carriera ha partecipato anche ad un reality: quale? Recentemente sul piccolo schermo con 'Svegliati amore mio', la nuova serie televisiva con Sabrina Ferilli, Francesco Venditti decanta di una carriera davvero incredibile. Attore, televisivo e non, e doppiatore, il giovanissimo figlio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

