F.1 GP Bahrain, penalità per Vettel prima della partenza (Di domenica 28 marzo 2021) Semaforo verde alle 17 per il primo GP dell'anno. Sulla pista di Sakir sarà dato il via ai piloti con Max Verstappen che partirà dalla prima fila seguito da Lewis Hamilton, Bottas e dalla Ferrari di Leclerc. Ottava l'altra Rossa di Sainz, 19° Mick Schumacher. Cambia la griglia di partenza a poche ore dal GP del Bahrain. I commissari hanno assegnato una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza a Sebastian Vettel per non aver rispettato le doppie bandiere gialle nel Q1. Per lui anche una sanzione di 3 punti.La griglia del GP del Bahrain 2021prima FILA1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) SECONDA FILA3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) TERZA FILA5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)6 Daniel Ricciardo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Semaforo verde alle 17 per il primo GP dell'anno. Sulla pista di Sakir sarà dato il via ai piloti con Max Verstappen che partirà dallafila seguito da Lewis Hamilton, Bottas e dalla Ferrari di Leclerc. Ottava l'altra Rossa di Sainz, 19° Mick Schumacher. Cambia la griglia dia poche ore dal GP del. I commissari hanno assegnato unadi 5 posizioni in griglia dia Sebastianper non aver rispettato le doppie bandiere gialle nel Q1. Per lui anche una sanzione di 3 punti.La griglia del GP del2021FILA1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) SECONDA FILA3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) TERZA FILA5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)6 Daniel Ricciardo ...

