De Zerbi | “Da Locatelli e Boga pretendo molto Hanno qualità eccellenti”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è stato ospite su Twitch nella Bobo TV di Christian Vieri. Queste le sue parole: "Sono tutti e due giocatori con i quali mi sono scontrato forte, forte, forte. Con Locatelli all'inizio del secondo anno, ma pesante proprio, perché entrambi sono stati dotati di qualità eccellenti superiori da madre natura. Io ho cercato di migliorarli in due cose: dargli un ordine in campo, Boga non sapeva attaccare la profondità e per un attaccante che vuole la palla sui piedi 10 volte su 10, è meglio alternare. Sono migliorati nella testa. Locatelli dovrebbe perdere un po' la superficialità che ha, ha anche quel briciolo di presunzione che serve. Lui nella sua testa si vede titolare all'Europeo con l'Italia ma non deve essere superficiale. E' un giocatore di livello mondiale.

