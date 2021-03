Cyberpunk 2077, il leak dell'Epic Games Store profetizza l'arrivo di tre espansioni a pagamento (Di domenica 28 marzo 2021) Poche ore fa, un importante leak dell'Epic Games Store ha messo a nudo i piani post-lancio di Cyberpunk 2077. Grazie alle informazioni condivise dall'utente di Reddit, PricklyAssassin, ora sappiamo che il titolo CD Projekt RED riceverà almeno 10 DLC gratuiti che, sulla base dei loro nomi, potrebbero aggiungere i contenuti più richiesti dalla community, come parrucchieri e negozi per cambiare l'aspetto del personaggio e dei suoi cyberware. Tuttavia, il leak non ha svelato solo i DLC gratuiti: nascosti fra i files dell'Epic Game Store erano presenti anche tre misteriosi contenuti, privi di prezzo e di nome. Se il prezzo non è stato settato come 0.00$, significa che tali DLC saranno molto probabilmente a ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 marzo 2021) Poche ore fa, un importanteha messo a nudo i piani post-lancio di. Grazie alle informazioni condivise dall'utente di Reddit, PricklyAssassin, ora sappiamo che il titolo CD Projekt RED riceverà almeno 10 DLC gratuiti che, sulla base dei loro nomi, potrebbero aggiungere i contenuti più richiesti dalla community, come parrucchieri e negozi per cambiare l'aspetto del personaggio e dei suoi cyberware. Tuttavia, ilnon ha svelato solo i DLC gratuiti: nascosti fra i filesGameerano presenti anche tre misteriosi contenuti, privi di prezzo e di nome. Se il prezzo non è stato settato come 0.00$, significa che tali DLC saranno molto probabilmente a ...

