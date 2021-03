Covid: primo concerto con 5000 persone senza distanziamento (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre in Italia le chiusure sono sempre più aspre, in Spagna c’è stato il primo concerto con 5000 persone sotto un palco. Ecco l’esperimento Ciò che vi sto per raccontare ha del surreale. Vi immaginate di stare sotto un palco a cantare le canzoni dei vostri artisti preferiti? Bhe, ben cinquemila persone sono tornate a vivere questa emozione quasi come prima della pandemia. Non ci credete? La band “Love of Lesbian” ha suonato a Barcellona al Palau de Sant Jordi: un esperimento riuscito che alimenta la speranza di far ripartire la dimensione live, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Ecco in dettaglio l’esperimento del primo concerto con 5000 persone senza distanziamento! Tutti ... Leggi su zon (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre in Italia le chiusure sono sempre più aspre, in Spagna c’è stato ilconsotto un palco. Ecco l’esperimento Ciò che vi sto per raccontare ha del surreale. Vi immaginate di stare sotto un palco a cantare le canzoni dei vostri artisti preferiti? Bhe, ben cinquemilasono tornate a vivere questa emozione quasi come prima della pandemia. Non ci credete? La band “Love of Lesbian” ha suonato a Barcellona al Palau de Sant Jordi: un esperimento riuscito che alimenta la speranza di far ripartire la dimensione live, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Ecco in dettaglio l’esperimento delcon! Tutti ...

