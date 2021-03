Covid, medici Parigi: gli ospedali rischiano sovraccarico catastrofico (Di domenica 28 marzo 2021) I medici di Parigi impegnati nelle terapie intensive avvertono che l'aumento di contagi da coronavirus potrebbe presto essere eccessivo per la loro capacità di curare i malati negli ospedali della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) Idiimpegnati nelle terapie intensive avvertono che l'aumento di contagi da coronavirus potrebbe presto essere eccessivo per la loro capacità di curare i malati neglidella ...

Lockdown di Pasqua e Pasquetta: ecco cosa si può fare e cosa no

Covid, il governo pensa di affidare mansioni diverse al personale sanitario no vax - Scudo penale a medici e infermieri che eseguono le inoculazioni

Covid, scuola ...

Covid, medici Parigi: gli ospedali rischiano sovraccarico catastrofico L'allarme di un 'sovraccarico catastrofico' nei reparti della Capitali è arrivato tramite un articolo del Journal du Dimance firmato da 41 medici della regione.

Covid, medico muore dopo 15 giorni in ospedale LA NAZIONE Vaccini anti Covid, oltre 20 punti aziendali attivati nel Foggiano. Somministrate 568.795 dosi in Puglia Sono 568.795 le vaccinazioni effettuate sino ad oggi in Puglia, di queste 182.504 sono a cittadini ultraottantenni. La campagna vaccinale prosegue anche di domenica, in particolare si segnala a Brind ...

Covid e iperalimentazione: i danni collaterali da pandemia Tra gli esiti nefasti della pandemia c'è la tendenza a mangiare di più. Ingurgito, ergo sum. Siamo un popolo di santi, navigatori, eroi e pastai che, per il secondo anno di seguito, corre inesorabilme ...

