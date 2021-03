Come mettere il fondotinta? I segreti per applicarlo con spugna, mani o pennello (Di domenica 28 marzo 2021) E il capitolo 1 non può che essere dedicato a Come mettere il fondotinta. Base – vera e metaforica del trucco – è fondamentale per ottenere un incarnato omogeneo. Perché l’effetto sia naturale, però, occorre sapere Come applicare il fondotinta bene. Creare la base viso giusta, infatti, non significa solo trovare la tonalità perfetta, ma anche seguire una routine di applicazione molto precisa. Certo, perché sapere Come mettere il fondotinta non è solo una questione di tecnica. La pelle, infatti, deve essere preparata a dovere per l’applicazione del fondotinta con crema idratante e primer. Per un effetto long lasting, oltre che naturale, la base viso deve essere fissata con la cipria. Piccoli accorgimenti che, però, non risolvono ... Leggi su amica (Di domenica 28 marzo 2021) E il capitolo 1 non può che essere dedicato ail. Base – vera e metaforica del trucco – è fondamentale per ottenere un incarnato omogeneo. Perché l’effetto sia naturale, però, occorre sapereapplicare ilbene. Creare la base viso giusta, infatti, non significa solo trovare la tonalità perfetta, ma anche seguire una routine di applicazione molto precisa. Certo, perché sapereilnon è solo una questione di tecnica. La pelle, infatti, deve essere preparata a dovere per l’applicazione delcon crema idratante e primer. Per un effetto long lasting, oltre che naturale, la base viso deve essere fissata con la cipria. Piccoli accorgimenti che, però, non risolvono ...

Come mettere il fondotinta: le novità da provare

