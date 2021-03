Come ha fatto il Regno Unito (Di domenica 28 marzo 2021) A diventare uno dei paesi europei coi numeri migliori sul coronavirus, dopo il disastro del governo Johnson nei primi mesi del 2020 Leggi su ilpost (Di domenica 28 marzo 2021) A diventare uno dei paesi europei coi numeri migliori sul coronavirus, dopo il disastro del governo Johnson nei primi mesi del 2020

Advertising

teatrolafenice : ?? Siamo chiusi da anno e, nonostante tutto, avete visto e ascoltato il nostro cuore battere con le nostre dirette.… - guerini_lorenzo : 'Con valore verso le stelle' come recita il vostro motto. 98 anni di storia e tradizioni per l'@ItalianAirForce. Un… - trash_italiano : Io che mi son detto “oddio ma come ho fatto a fare così tardi” non ricordando il passaggio all’ora legale. - 19marino74 : #Lombardia #Supercompetenti Non è normale che degli ultraottantenni malandati si mettano in fila, in piedi, al fre… - GarethWorld1 : RT @MariannaCardini: @Mary96231807 @LenkaWeaver @lorycan13 @orionestar1264 Basta vedere come non si sia mai piegato al volere di nessuno, a… -