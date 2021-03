Che tempo che fa: anticipazioni oggi 28 marzo. Ospiti Fedez e la Michielin (Di domenica 28 marzo 2021) Chi ospiterà questa sera, domenica 28 marzo 2021, Fabio Fazio nello studio o in collegamento a Che tempo che fa? Fedez e Francesca Michielin, Orietta Berti, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica. Di Covid-19 discuteranno Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Nuovo appuntamento con Che tempo che fa domenica 21 marzo 2021 su Rai 3 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021) Chi ospiterà questa sera, domenica 282021, Fabio Fazio nello studio o in collegamento a Cheche fa?e Francesca, Orietta Berti, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica. Di Covid-19 discuteranno Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Nuovo appuntamento con Cheche fa domenica 212021 su Rai 3 Articolo completo: dal blog SoloDonna

