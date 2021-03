Campidoglio, cantieri stradali proseguono anche durante le festività pasquali (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 marzo 2021 – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la prosecuzione dei cantieri stradali anche durante il periodo delle festività di Pasqua. La disposizione sarà in vigore fino all’11 aprile 2021 e sospende una vecchia ordinanza sindacale del 1983 che impediva la prosecuzione dei lavori durante i periodi delle festività natalizie e pasquali. Il provvedimento sarà valido anche per le nuove richieste inviate dalle società di pubblici servizi per gli scavi in città. “Così come abbiamo già fatto nel periodo di Natale, anche durante le festività pasquali andranno avanti i cantieri strategici per il futuro della nostra città. ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 marzo 2021 – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la prosecuzione deiil periodo delledi Pasqua. La disposizione sarà in vigore fino all’11 aprile 2021 e sospende una vecchia ordinanza sindacale del 1983 che impediva la prosecuzione dei lavorii periodi dellenatalizie e. Il provvedimento sarà validoper le nuove richieste inviate dalle società di pubblici servizi per gli scavi in città. “Così come abbiamo già fatto nel periodo di Natale,leandranno avanti istrategici per il futuro della nostra città. ...

