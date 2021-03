Barcellona, Todibo: "Stare qui e non giocare fa schifo. La Liga vinta? Non la sento mia" (Di domenica 28 marzo 2021) "Preferirei giocare in una serie minore" In un'intervista concessa al quotidiano francese "L'Equipe", Todibo si è espresso con estrema franchezza riguardo l'andamento della sua carriera. Il difensore ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) "Preferireiin una serie minore" In un'intervista concessa al quotidiano francese "L'Equipe",si è espresso con estrema franchezza riguardo l'andamento della sua carriera. Il difensore ...

Advertising

DiMarzio : Le dichiarazioni di #Todibo sull'esperienza al #Barcelona - Paroladeltifoso : Todibo: “Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Ho vinto un campionato ma è finto perché…” - PianetaMilan : - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Todibo, ex obiettivo del #Milan: 'Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Vinto un campionato, ma è finto' https://t.c… - Fantacalcio : Todibo sul Barcellona: 'Non giocare? Una me**a' -