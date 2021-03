Barbara d’Urso | finale pazzesco per Live!

Leggi su solodonna

(Di domenica 28 marzo 2021) Perquella di stasera conNon è lasarà una puntata davvero speciale: si concluderà infatti la stagione del talk della domenica sera, per dare modo alla conduttrice di raddoppiare l’appuntamento al pomeriggio.si sta preparando, tra prove dietro le quinte e consigli sul look, per la chiusura del suo show. Stasera ci sarà una grande puntataperNon è Articolo completo: dal blog SoloDonna