Autostrada Messina-Palermo | il Mit chiede la chiusura di 2 viadotti e 8 gallerie | “Rischio crolli | stato avanzato di deterioramento”

"Potrebbe succedere, per intenderci, quello che è successo alla galleria Bertè a Genova", ovvero un crollo della volta, che "potrebbe ricadere sui mezzi in transito": questo spiega l'ingegnere Placido Migliorino, il tecnico inviato dal ministero delle Infrastrutture per controllare lo stato dell'A20, l'Autostrada Messina-Palermo, dove di recente la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato 22 viadotti, ma già quella di Patti e quella di Messina erano intervenute con sequestri di altre porzioni. L'ispezione di Migliorino si conclude con la richiesta di interdizione al traffico di due viadotti e 8 gallerie (cioè tutte quelle ispezionate, tutte in provincia di Messina, di cui 4 in tangenziale e 4 dopo Tindari in direzione ...

