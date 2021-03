Amici il serale | escono Ibla e Leonardo Lamacchia Le loro parole dopo l’eliminazione

(Di domenica 28 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata deldidi Maria De Filippi e, risultati perdenti, hanno abbandonato il talent., cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, è andata in ballottaggio con due suoi compagni, i ballerini Martina Miliddi e Alessandro Cavallo., cantante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AmiciUfficiale : Fuori ORA gli inediti dei cantanti del Serale su tutte le piattaforme digitali! Per ascoltarli cliccate QUI ?… - AmiciUfficiale : Dalla mezzanotte del 28 Marzo saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali gli inediti dei cantanti del Ser… - WittyTV : Un fiume di emozioni che ci ha conquistato sfida dopo sfida! Pronti a vivere con noi la seconda puntata del Serale… - NiccMattiAlEmma : RT @ehihaveaniceday: Giulia Pauselli a fine serale dopo aver portato tutte le coreografie dei guanti di sfida lanciati dalla Celentano #Ami… - Jbe90 : -

Ultime Notizie dalla rete : Amici serale

Leonardo, infatti, è stato il secondo eliminato del secondodi, ad annunciarglielo mentre era in casetta è stata Maria De Filippi. Lamacchia che faceva parte della squadra di Rudy Zerbi ...La ventesima edizione didi Maria De Filippi è entrata nella sua fasee nel corso della seconda puntata sono stati eliminati Ibla e Leonardo, con tanto di escamotage in barba agli spoiler. La seconda puntata di ...Il talent italiano per autori di canzoni s’è concluso ieri sera a La Claque del Teatro della Tosse di Genova ... Maurizio Maggiani e dagli amici di Striscia la Notizia Moreno Morello, Vittorio ...L’eliminazione di Leonardo Lamacchia da Amici 2021 ha portato Ermal Meta, amico da anni del cantante, a scrivere una lettera pubblicata su ...