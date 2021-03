(Di sabato 27 marzo 2021)a ritirarsi dal Wtadi. La romena ha annunciato che abbandona la competizione a causa deispdestra che la tormentano da giorni. Infattiera stata anchea chiedere l’intervento dei medici nel match contro Caroline Garcia. La tennista avrebbe dovuto giocare nella giornata odierna contro Anastasija Sevastova, che quindi passa il turno. “Mi dispiace molto dover rinunciare alle gare di singolo e di doppio a”, si legge nel comunicato diffuso d, “ma l’infortunio non mi permette di giocare come vorrei. Mi rattrista non poter giocare, volevo dare il mio meglio e giocare ...

Advertising

zazoomblog : Wta 1000 Miami 2021 Simona Halep costretta al ritiro per i dolori alla spalla - #Miami #Simona #Halep #costretta - sportface2016 : #WTA 1000 Miami, Simona #Halep costretta al ritiro - livetennisit : WTA 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio del Terzo Turno (LIVE) - wtanextgen : RT @Diego_Barbiani: WTA 1000 Miami, R3 - ATPtennis2002 : RT @Diego_Barbiani: WTA 1000 Miami, R3 -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000

LiveTennis.it

Sorpresa al secondo turno del "Miami Open", primo Atp Mastersstagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari , che si sta disputando - combined con il- sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins del football NFL), in Florida. Alexander Zverev, terza testa di serie e bye al primo turno, esce ..., Miami Camila Giorgi oltre il tennis: 'In futuro vorrei fare la scrittrice' IERI A 11:33 Australian Open Le pagelle dell Australian Open 2021: Djokovic re, Osaka regina 22/02/2021 A 11:04, ...Entrambe assenti dalla trasferta australiana, stanno affrontando momenti di carriera diversi. “Avevo bisogno di un reset” ha detto Bianca. Osaka cerca di superare per la prima volta il terzo turno a M ...A differenza di quanto fatto dall'ATP, non sarà possibile mantenere il 50 percento dei punti ottenuti nel 2019 in tornei che non si sono disputati nel 2020 ...