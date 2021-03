Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 18:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Viabilità 27 MARZO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA; RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, DELLA Roma-FIUMICINO PER LAVORI IN CORSO SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. PASSIAMO AGLI EVENTI. UNA SPETTACOLARE GARA SULLE STRADE DELLA CITTÀ ETERNA CON LE 24 AUTO DEI PILOTI CHE SI DARANNO BATTAGLIA PER CONQUISTARE LA VITTORIA. PER LA PREPARAZIONE DELL’EVENTO, SONO GIA’ ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI LINEE BUS TPL. LE MODIFICHE ALLA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)27 MARZOORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA; RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, DELLA-FIUMICINO PER LAVORI IN CORSO SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. PASSIAMO AGLI EVENTI. UNA SPETTACOLARE GARA SULLE STRADE DELLA CITTÀ ETERNA CON LE 24 AUTO DEI PILOTI CHE SI DARANNO BATTAGLIA PER CONQUISTARE LA VITTORIA. PER LA PREPARAZIONE DELL’EVENTO, SONO GIA’ ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI LINEE BUS TPL. LE MODIFICHE ALLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma La città finalmente ricollegata a nord con il ponte Teodorico nuovo di zecca Con la riapertura è stata ripristinata la consueta viabilità della zona e la ztl nel tratto di via Roma interessato dalla deviazione stradale provvisoria attuata durante il periodo dei lavori. Il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 03 - 2021 ore 17:30 VIABILITÀ 27 MARZO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, DELLA ROMA - ...

